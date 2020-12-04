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Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!

Seray Üstün Seray Üstün 04.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!

4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümünden itibaren reyting listelerini alt üst etmeyi başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi: Bir Psikiyatristin Not Defterinden kitabından uyarlanan ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyunculuk performanslarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Binnur Kaya’nın hayat verdiği doktorun her bir repliği izleyicisinin kulaklarına kazındı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından esinlenerek çekilen diziler Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmaya başladı bile. Psikolojik analizlerin ağırlıklı olduğu başrollerini Binnur Kaya, Salih Bademli, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı dizi Kırmızı Oda hafta sonu karantinasında aradığınız ilaç olmaya aday. Cuma gecelerini evinde televizyon başında keyifle geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olan Kırmızı Oda’nın repliklerini sizler için derledik. Bir bölümünü dahi izlediyseniz bu repliklere yabancılık çekmeyeceğinize eminiz. İşte Kırmızı Oda dizisinin sosyal medyanın gündemine düşen replikleri...

  • Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan bir başka dizi Doğduğun Ev Kaderindir’in temelini bu cümle oluşuyor aslında!

“Bizi kaderimizi en çok doğduğumuz evler yazar”

  • Sosyal medyanın belki de en çok diline doladığı replik var sırada! Bu replik üzerinden yüzlerce caps yapıldı. Herkes içindekileri bir bir kustu.

“Meğer ne çok acı sığdırmışsın hayatına...”

Kırmızı Oda ekrandaydı

  • Doktor Hanım’ın güzel nasihatlarına da yer verdik. İnsanın her daim öncelikli olarak kendisini düşünmesi gerektiğini vurgulayan hayat mottosu niteliğindeki sözler var listemizde!

“Kendinizi çok sahipsiz bırakmışsınız. İnsan hiç kendinden vazgeçer mi?”

“Hayatımız sahip olduğumuz en değerli şey.”

“Ne sevmeyi öğrenmişsiniz ne de sevilmeyi, hayat sizi en çok utanmayı, başınızı eğmeyi, kendinizi aşağılamanızı, bu yaşadıklarınız içinde en çok kendinizi cezalandırmayı öğretmiş. Doğduğumuz evlerde öğrenmiş ya da öğrenemediğimiz huzur, güven, mutluluk gibi duyguları siz hiç tatmamışsınız. Oysa öğrendiğimiz duygular bizim zihnimizin ana dili gibidir.”

Kırmızı Oda ekrandaydı

”İnsanların bin yüzü vardır. O bin yüz, karşında ilişki kurduğun insana göre değişir. Benimde sıcak ve samimi olduğum doğru. Ama ben böyle olabilmek için çok duygulu olmak zorundayım. Duygu deyince sadece içine sevgi, sıcaklık girmiyor ki olumsuz duygularda var. Senin payına da maalesef bunlar düştü. Ama bir gün gerçekten istersen benim öteki yüzümü görebilirsin bunu bende isterim. Gergin ve öfkeli olmak benimde hoşuma gitmiyor.”

“Çocukluk acılarımız bizi abad da eder, berbat da. Yeter ki zamanında direksiyonu ne tarafa kıracağımızı, hangi yolu seçeceğimizi bilelim.”

“Zoru kolay, uzağı yakın edendir umut. Karankığı aydınlatan, acıyı hafifleten, olmayacak suçu bağışlatan”

“Yalnızlığa göğüs germek için önce onu kabullenmek gerekir”

“Mutluluk sadece onu her yerde arayanlara gelir”

BONUS: Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden iyi olmayacağını? (Şemsi Tebrizi)

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