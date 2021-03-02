Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi nedir? Madalyonun İçi kitabında Gülben nasıl anlatılıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi salı gecelerini adeta abluka altına aldı. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan dizi bazı noktalarda romandan ayrılıyor. Özellikle Gülben karakteri kitap ve dizi arasında oldukça bir geçişli role sahiptir. Sizler için bu noktaları araştırdık... Çöp Ev hikayesinde Safiye, Gülben ve Neriman kardeşlerin hayatı konu alınıyor. 2003 yılında basılan bu kitap aslında 1990’lı yıllarda Ankara’dan geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Ankara’da hali vakti yerinde olan bir ailenin takıntılarını anlatan bölümler dizide de yerini aldı. Kitapta dizide anlatıldığı gibi büyük abla Safiye’nin temizlik hastalığı, ortaca kız kardeş Gülben’in altını ıslatması işleniyor. Bir de bu ikilinin kız kardeşleri Neriman’ın hikayesi göze çarpıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin aksine kitapta Han ve İnci karakterleri bulunmuyor. Aile 3 kardeşten oluşuyor ve kızların annesinin travmatik bir dönem geçirmesinin nedeni de eşine erkek evlat verememesi olarak işleniyor. Kızları olduğu için kendisini güçsüz ve eşi tarafından sevilmeyecek bir insan olarak algılayan anneleri, kızlarıyla ilgilenmemeyi tercih ediyor. Aslında kitapta 7 kız kardeşlerinin olduğu ve diğer 4 tanesinin bakımsızlıktan öldüğüne dair bir detay yer alıyor.

Kitap ve dizi arasındaki en büyük fark aslında Han karakterinin olmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle dizide anlatıldığı gibi Gülben ve Esat aşkını kitapta görmüyoruz. Neriman kitapta 27 yaşında ve çalışan bir genç kadın olarak işleniyor. Neriman ablası Gülben’in altını ıslatmasının 31 yaşına kadar devam etmesi üzerine onu bir psikoloğa götürmeye karar veriyor. Kitapta Neriman’ın seansa girmesiyle beraber ailesinin hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Olaylar aslında Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun seansına gelmesiyle başlıyor. Safiye Gülben’in terapiye gitmesine büyük bir şiddetle karşı çıkıyor ancak aile sırasıyla doktor hanımdan terapi alıyor. Gülben ilk seansa geldiğinde doktor hanıma altını ıslatma probleminden söz ediyor. Aslında görüşmeye oldukça kapalı bir karakterdir. Hatta seans sırasında çoğu kez gerçek fikirlerini açıklamaktan çekinmiştir. Çocukluğundan beri bu rahatsızlığı yaşandığı söyleyen Gülben herhangi bir stres, endişe ve korku anında altını ıslattığını anlatıyor. İlk seanstan sonra Gülben uzun bir süre doktora gitmiyor. Neriman duruma el atıyor ve ablaları için doktor hanımdan yardım istiyor. Gülben’in aslında altını ıslatma problemi çocukluk travmasına dayanıyor. İlk kez altını ıslattığında Gülben’in annesi onun cinsel organına çakmakla ateş tutuyor. Çok büyük bir korku yaşayan Gülben aslında bu olaydan sonra her endişe anında altını ıslatmaya başlıyor.