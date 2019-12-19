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TV yıldızlarının bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Amerika'da televizyon için iş yapan yıldızların bölüm başı aldıkları ücretleri her sene olduğu gibi sene de Variety açıkladı. Yayınladıkları listeye göre zirvedeki isim usta aktör Harrison Ford. Ford, henüz kanalı belli olmayan The Staircase dizisinden bölüm başı 1.2 milyon dolar kazanacak.

Dünyaca ünlü oyuncular rol aldıkları dizilerde bölüm başına ne kadar kazanıyorlar? Bu sorunun cevabını her sene olduğu gibi bu sene de Variety hazırladığı bir haberle yayınladı. Habere göre; en yüksek kazancı olanlar bölüm başına 2 milyon dolar alıyor.

Listede en çok dikkat çeken Apple TV+'ın sektöre hızlı girişiyle birlikte, ücretlerin daha da yükselmesi. Apple TV+, ilk sezonuyla ekranda olan The Morning Show'un başrolünü üstlenen Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'a 1.1 milyon dolar vermeyi kabul ettiğinde online platfomlar arasındaki yarışı daha da kızıştırmış ve bölüm başı ücretleri yukarı çıkartmış oldu.

Apple'ın da sektöre gelmesiyle büyük yıldızlar reyting başarısı sonrasında değil prodüksiyon başlamadan bölüm başı 1 milyon dolarlık anlaşmayla giriş yapabilir oldular. The Walking Dead'in başrollerinden Norman Reedus, devam eden diziden hali hazırda 1 milyon dolar alıyor. Game of Thrones ve The Big Bang Theory'nin yıldızları ise son zamlarıyla birlikte 1 milyon dolar kulübüne dahil olmuşlardı.

İşte oyuncuların kazançları ve bölüm başı aldıkları maaşla 1 milyon dolar barajını aşan ünlü oyuncular...

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en çok kazanan oyuncular Harrison Ford

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nerde doğduğun kadar hangi ülkede olduğunda önemli
bu kadar parayı nasıl kazanıyor yapımcıda odeyebılıyor bırı bunu bana anlatsın ya
Şöyle ki baktığın zaman hepsi birer dünya starı adamların kazancı kendi paranla kıyaslarken x 5.90 değil birebir kıyaslarsak Nihat hoca bile aylık 500 600 kazanıyor
bencede yaptıgın işte nekadar başarılı oldugun önemli...
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