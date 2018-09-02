TV8'in yeni dizisi Kızım'dan ilk fragman yayınlandı! Kızım ne zaman başlıyor?

TV8’ in yeni projesi ‘Kızım’ dizisi için geri sayım başladı.

Yeni yayın döneminde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım - Fatih Aksoy’un üstlendiği , yönetmen koltuğunda Gökçen Usta ’nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci’ nin kaleme aldığı uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı ‘’Kızım’’ dizisinin tanıtımı bu akşam yayınlandı.

Yeni yayın döneminde “Kızım” ismiyle TV8 ekranlarına gelecek olan dizide Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu ‘ya, Serhat Teoman, Tugay Mercan , Sinem Ünsal ve Suna Selen eşlik edecek.





