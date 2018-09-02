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TV8'in yeni dizisi Kızım'dan ilk fragman yayınlandı! Kızım ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı 'Kızım' çok yakında TV8'de başlıyor. Kızım'dan bir tanıtım videosu yayımlandı.

TV8'in yeni dizisi Kızım'dan ilk fragman yayınlandı! Kızım ne zaman başlıyor?

TV8’ in yeni projesi ‘Kızım’ dizisi için geri sayım başladı.

Yeni yayın döneminde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım - Fatih Aksoy’un üstlendiği , yönetmen koltuğunda Gökçen Usta ’nın oturduğu, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci’ nin kaleme aldığı uygulayıcı yapımcılığını ise Suzan Sümeli’nin yaptığı ‘’Kızım’’ dizisinin tanıtımı bu akşam yayınlandı.

Yeni yayın döneminde “Kızım” ismiyle TV8 ekranlarına gelecek olan dizide Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu ‘ya, Serhat Teoman, Tugay Mercan , Sinem Ünsal ve Suna Selen eşlik edecek.

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