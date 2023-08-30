Twente Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twnte oynadığı maçtan 5-1 galip gelerek avantaj sağlamayı başarmıştı. Rövanş maçına rakip takımın sahasında çıkacak olan sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Twente Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, Twente Fenerbahçe maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Twente Fenerbahçe maçı 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, 30 bin 205 seyirci kapasiteli De Grolsch Veste'te oynanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YER ALMIYOR

Twente ile yapılan ilk karşılaşma sonrası kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.



