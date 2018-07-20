Twitter Dünya Kupası'na damga vurdu

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca sosyal medya platformu Twitter, yoğun şekilde kullanıldı. Twitter'da yer alan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti. Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı. Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi. 2018 Dünya Kupası süresince hakkında en fazla tweet atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu. Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.
Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 maç
Brezilya-Belçika (#BRABEL) (Çeyrek final-6 Temmuz)
Brezilya-Meksika (#BRAMEX) (Son 16 turu-2 Temmuz)
Fransa-Arjantin (#FRAARG) (Son 16 turu-30 Haziran)
Turnuva boyunca en fazla ileti gönderilen 5 an
Philippe Coutinho'nun Brezilya-Kosta Rika grup maçının uzatma dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü
Güney Kore'nin Almanya'yı 2-0 yenmesi
Fransa-Hırvatistan finalinin bitişi
Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 oyuncu
Neymar (#BRA) (@neymarjr)
Lionel Messi (#ARG) (@Argentina)
Cristiano Ronaldo (#POR) (@Cristiano)
Kylian Mbappe (#FRA) (KMbappe)
Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 takım
Fransa (@equipedefrance)
Arjantin (@Argentina)
İngiltere (@England)
Turnuva boyunca en fazla tweetin atıldığı 5 ülke
Japonya
Birleşik Krallık
ABD
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