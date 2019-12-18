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Twitter'ı sallayan iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Selin Ciğerci konuştu!

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Galatasaray ve Tuzlaspor maçının sonunda Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışma sonrası olay olan Çıra'nın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren eşi Selin Ciğerci ile askerlik arkadaşı olduğu iddiası Twitter'da gündem oldu. Selin Ciğerci bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'ı sallayan iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Selin Ciğerci konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iddialara göre Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.

Polisin araya girdiği gerginlik sonrası Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Selin Ciğerci Twitter'da trend oldu. Çıra'yı eleştirenler Çıra'yı eşi üzerinden vurup cinsiyetçi açıklamalarla Çıra'yı eleştirdi.

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ASKERLİK ARKADAŞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan tartışma sonrası Twitter'da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google'a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

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Selin Ciğerci, sessizliğini UçanKuş TV’ye bozdu ve iddiaları yalanladı. Konu ile ilgili UçanKuş TV’ye özel açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Selin Ciğerci "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum” diye konuştu.

"EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM"

Eşiyle Twitter'da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti: "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."

ASKERLİK SORUSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak "Allah'ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar" diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci'ye "Sen askere mi gittin" diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de "Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca" cevabını vermişti.

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Valla milletin özel hayatlarına ne kadar meraklı bir kesim var sizene kardeşim milletin yaşantısı eşi kocası çoluğu çoçuğundan herkez kendi yaşantısına baksın
@erca_77 gökhan çıra'yı milli takımda görmek istiyoruz ...
@erca_77 ben sizi tanımam özel hayatınızla ilgili hiçbir fikrim yok. ay şekilde sizinde benim özel hayatımla ilgili hiçbir fikriniz yok çünkü görmediniz,duymadınız,bilmiyorsunuz en önemlisi tanımıyorsunuz. ben selin yada gökhan diye birilerini tanımıyorum istedikleri gibi bana göre iğreç ilişkilerini yaşayabilirler. ama lütfen bunu hergün 80milyonun gözüne sokmadan yapsınlar. yok eğer illa özel hayatının reklamını yapacaklarsa,kimse kusura bakmasın bu laflarada katlanacaklar. yani kimsenin karısı kocasının ayaklarını yalayıpta milyonlarca insana göstermiyor. bunlar hoş karşılanıcak şeyler deği
bu olayları çocuklarına okut sonra herkes kendi yaşantısına baksın de.. bu ülkenin bir örf adetti var Lut kavmimisiniz
senin çolugun çocuğun bunları gorupte ozenirse sonra karşına böyle bir olayla çıkarsa o zaman yorumunu yaparsın
@tc.ruhu cinsiyet değiştirmiş kadın olmuş evlenmiş konu kapanmış ah kara cahil halen lut kavminden bahsediyorsun.örümcek beyinli
selin hanıma destek veriyoruz
@tc.ruhu sizlerde büyük konuştuğunuz için çocuklarınız karşınıza böyle bir olayla çıkarsa o zaman tekrar yorum yaparsınız
79/4 bende ikisiyle aynı bölükteydik ben havacı selin çaycı cıra, da kamcıydı çayiçer havaya bakar cadıra girerdik sonrası kimkime dumduma sonuç ortada
Valla onu bunu bilmem eğer bu Selin denilen şahıs askerlik yapmamışsa o zaman bedelli parası ödesin. Sonuçta kendi isteğiyle bunu yaptı.
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