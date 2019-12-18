Twitter'ı sallayan iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı? Selin Ciğerci konuştu!

Selin Ciğerci, sessizliğini UçanKuş TV’ye bozdu ve iddiaları yalanladı. Konu ile ilgili UçanKuş TV’ye özel açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Selin Ciğerci "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum” diye konuştu.

Yaşanan tartışma sonrası Twitter'da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncülerini Twitter hesaplarından paylaştı.

"EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM"

Eşiyle Twitter'da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti: "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."

ASKERLİK SORUSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak "Allah'ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar" diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci'ye "Sen askere mi gittin" diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de "Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca" cevabını vermişti.



