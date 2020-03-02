Tyler Boyd: Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor

Bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tyler Boyd, ara transfer döneminde çeşitli teklifler aldığını belirterek, "Geçen sene buraya geldiğimde hayalim, Beşiktaş'ta oynamaktı. Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor. Ocak ayında kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Burada kalmak, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

"HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Beşiktaş formasını giymenin gurur verici olduğunu aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Benim tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğumda bu forma için her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Bu formayı giymek, bu formayı taşımak gerçekten özel ve gurur verici bir durum. Oynadığım pozisyon ne olursa olsun, her zaman elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN TAMAMINDA ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"

Siyah-beyazlı takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından iyi bir hava yakalandığına işaret eden Boyd, şunları aktardı:

"Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz ve bunu da önümüzdeki MKE Ankaragücü maçına kesinlikle taşıyacağız. Son birkaç maçımızı analiz ettiğimizde, bu maçların tamamını kazanmayı hak ettik. Üstün performanslar ortaya koyduk. Belki sonuçlar bunu tam olarak yansıtmıyor ama hepsinde üstün olan taraf bizdik. MKE Ankaragücü maçına da bu özgüvenle çıkıp, aynı oyun mantalitesini göstermeye çalışacağız. Yapmamız gereken maç maç ilerlemek, kazanıp üzerine koyarak devam etmek. Son birkaç maçta ortaya harika bir performans koyduk. Bu performansı sürdürürsek, sonuçlar da otomatikman gelecektir. Her maç önemli ve adım adım ilerlemeliyiz."