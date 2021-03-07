SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

07.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen Tyler Boyd, Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında konuştu.

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve Galatasaray'a bir de gol atan Tyler Boyd maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Tyler Boyd: "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivas'a puan kazandırdık. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi.

FAJR: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Sivassporlu Fayçal Fajr ise, "Bu çok zor bir maçtı. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Takım olarak baştan sona mücadele ettik. İşimizi iyi yaptık. Sadece ilk 11 değil, yedeklerle beraber çok iyi mücadele ettik. Bu puanı sonuna kadar hak ettik" dedi.

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ı da değerlendiren Fajr, "Ali Şaşal'ı ayrı bir yere koymak lazım. Son dakikalarda çok iyiydi, birkaç defa orada topu engelledi. Hakan ve Uğur da vücuduyla topu engellediler. Biz takım olarak buradan puan aldık." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmediSivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Tyler Boyd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
içeride misin evlad ;))
mekanın yeni ve ebedi sahibi geldi dağılın renklbalonlar:)))

En Çok Okunan Haberler

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor!

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor!

Galatasaray'dan bir bomba daha!

Galatasaray'dan bir bomba daha!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

Diğer Haberler

Max Gradel gol sayısını 9’a çıkarttı

Max Gradel gol sayısını 9’a çıkarttı

Rıza Çalımbay: Galatasaray'dan puan almak kolay değil

Rıza Çalımbay: Galatasaray'dan puan almak kolay değil

Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi

Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da iç transfer

Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.