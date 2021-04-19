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Tyler Boyd'dan Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a kötü haber

19.04.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi Tyler Boyd'un durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...

Tyler Boyd'dan Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sakatlığı nedeniyle 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından, Beşiktaş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısında Demir Grup Sivasspor'da 11 lig maçına çıkan ve 5 gol atan Tyler Boyd, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "Çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi." diyerek uzun süre konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor Tyler Boyd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
iyi oynamasın zaten.renkliler kendi maçlarına bakmaz,boyta maçı sattı derler sonra.
Lassa bugünler için o futbolcuyu verdiler manaklar. adam bu maçta oynarsa o zaman planın ne anlamı var
iyi olmus yoksa kendi kalesine atardı

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