Tyler Boyd'dan Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi.

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sakatlığı nedeniyle 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından, Beşiktaş karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sezonun ikinci yarısında Demir Grup Sivasspor'da 11 lig maçına çıkan ve 5 gol atan Tyler Boyd, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "Çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi." diyerek uzun süre konuşulmuştu.

