SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Tyler Boyd gol sayısını 4’e çıkarttı

Tyler Boyd gol sayısını 4’e çıkarttı

07.04.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un ABD’li futbolcusu Tyler Boyd, Antalyaspor maçında attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti.

Tyler Boyd gol sayısını 4’e çıkarttı

Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Tyler Boyd, müsabakanın 1. ve 36. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 4’e çıkarttı. Mücadeleye 11’de başlayan Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de Sivasspor forması altında 10 maçta görev aldı. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Boyd, 7 kez de ilk 11’de görev aldı. Boyd ayrıca 586 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Sivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyorSivasspor'un ligde 8 maçtır bileği bükülmüyor
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Tyler Boyd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Güvenlik soruşturması teklifi Meclis'ten geçti

Güvenlik soruşturması teklifi Meclis'ten geçti

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.