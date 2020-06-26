SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 23:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Boyd, Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 87. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk hafta oynanan Sivasspor ve 4. haftadaki Gaziantep maçlarında sarı kart gören Boyd, son olarak ikinci yarıdaki Başakşehir mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Konyaspor önünde de sarı kart gören ABD’li futbolcu, 4 sarı kart görerek Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Beşiktaş gol oldu yağdı!Beşiktaş gol oldu yağdı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

G.Saray ile anılan yıldız sözleşmesini feshetti!

G.Saray ile anılan yıldız sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği

Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği

Rıdvan Yılmaz: "Burak Ağabey sağ olsun, asisti geri çevirmedi"

Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun

Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş'ta Boyd şoku

Beşiktaş-Konyaspor maçına Burak Yılmaz damga vurdu

Burak Yılmaz maça damga vurdu!

Erman Toroğlu: Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi

Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi

ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Beşiktaş gol oldu yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.