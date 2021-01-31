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Tyler Boyd Sivas yolcusu

31.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Tyler Boyd Sivas yolcusu

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, Sivas yolcusu. ABD'li oyuncu, anlaşma tamamlanırsa bugün Sivasspor'a imza atacak.

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Sivas yolcusu. Sezon başında kadroda olan ve bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk golüne imza atan Boyd'un, daha sonra kontenjan nedeniyle lisansı çıkarılmamış ve takımla birlikte antrenmanlara devam ederek formda kalması sağlanmıştı.

Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmesine karşın, Cenk Tosun transferine limit açmak isteyen siyah-beyazlılar, Boyd konusunda Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı olan Mirin ile yollarını ayıran Beşiktaş, Boyd'u da Sivasspor'a göndererek limit sorununu aştı. Boyd bugün Sivas'a giderek Yiğidolar'a imza atacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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