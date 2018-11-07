Tyson Chandler Los Angeles Lakers'ta

Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Phoenix Suns'tan ayrılan 36 yaşındaki pivot Tyson Chandler ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. NBA'de 18. sezonunu geçiren Chandler, Suns'ın yanı sıra Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks ve New York Knicks'te forma giydi. Mavericks ile 2011'de şampiyonluk yaşayan, Knicks ile 2012'de yılın en iyi savunmacısı seçilen tecrübeli basketbolcu, NBA'de 8,6 sayı, 9,3 ribaunt, 1,2 blok ortalamaları tutturdu.
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