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Tyson Chandler Los Angeles Lakers'ta

NBA HABERLERİ  | 07.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, pota altı oyuncusu Tyson Chandler'ı kadrosuna kattı.

Tyson Chandler Los Angeles Lakers'ta

Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Phoenix Suns'tan ayrılan 36 yaşındaki pivot Tyson Chandler ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. NBA'de 18. sezonunu geçiren Chandler, Suns'ın yanı sıra Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks ve New York Knicks'te forma giydi. Mavericks ile 2011'de şampiyonluk yaşayan, Knicks ile 2012'de yılın en iyi savunmacısı seçilen tecrübeli basketbolcu, NBA'de 8,6 sayı, 9,3 ribaunt, 1,2 blok ortalamaları tutturdu.

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Anahtar Kelimeler:
los angeles lakers Tyson Chandler NBA Phoenix Suns

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