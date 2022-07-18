TYT puanıyla tercih yapılacak 2 yıllık bölümler neler? ÖSYM YKS 2 yıllık üniversite taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT puanına göre tercih yapacak olan öğrenciler, 2 yıllık üniversitelerde hangi bölümlerin yer aldığını merak etmeye başladı. 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yapacak. Peki, TYT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? TYT puanı ile tercih yapılacak 2 yıllık bölümler neler?

TYT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

18 Haziran tarihinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından binlerce öğrenci TYT ve AYT puanını görüntüledi. Puanlarını öğrenen öğrenciler şimdi de 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite tercihlerini yapmak için bekliyor. TYT puanıyla tercih yapacak olan öğrenciler ise 2 yıllık üniversitelerde hangi bölümlerin yer aldığını araştırıyor.

2022 üniversite taban puanlarının henüz belli olmaması nedeniyle, 2022 yılının taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden görebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

