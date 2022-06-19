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TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

19.06.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS; AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı tamamlandı. Bunun ardından öğrencilerin gözleri, soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrildi. Peki TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınava bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı biliniyor. Sınavın ardından en çok araştırılan konulardan biri de, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. Peki TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarını, YKS'nin ardından öğrencilerin erişimine açtı. TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresine tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022'de belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, ÖSYM'nin internet adresinden kontrol edecek.

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