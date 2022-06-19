TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınava bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı biliniyor. Sınavın ardından en çok araştırılan konulardan biri de, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı oldu. Peki TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarını, YKS'nin ardından öğrencilerin erişimine açtı. TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresine tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022'de belli olacak. Öğrenciler sonuçlarını, ÖSYM'nin internet adresinden kontrol edecek.

