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U18 Basketbol Milli Takımı'mız Avrupa ikincisi oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.08.2019 23:10 | Son Güncelleme

18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Milli Takımımız, İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

U18 Basketbol Milli Takımı'mız Avrupa ikincisi oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, finalde karşılaştığı İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu.

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde milliler, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada İspanya'ya mağlup oldu. Adem Bona, Atakan Erdek, Ömer Küçük, Mustafa Kurtuldum ve Tarık Sezgün 5'i ile parkeye çıkan A Milli Takım, mücadeleye etkili başladı ve ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iki takım da dengeli başladı ancak kontrolü elinde tutan ve farkı da açmayı başaran ay-yıldızlılar, Ömer'in son saniyelerdeki basketiyle devreye 8 sayı farkla 31-23 önde girdi.

RAKİBİN ÖNE GEÇMESİNE İZİN VERMEDİ

Milli Takım, üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürse de periyotun sonuna doğru rakibin özellikle Aldama ile farkı kapatmasına engel olamadı. Üçüncü çeyrekte rakip İspanya 1.59 saniye kala farkı 4'e, (37-41) 1.24 kala da Aldama ile farkı 1 sayıya kadar indirdi. (40-41) A Milli Takım, rakibin öne geçmesine izin vermedi ve son periyota 43-42 önde girdi.

MİLLİLER UZUN SÜRE SAYI BULAMADI

Son peyiyotta 8.22 kala İspanya, Aldama'nın üçlüğü ile ilk kez maçta öne geçti. (48-45) Oldukça kısır geçen son periyotta A Milli Takım, bir türlü istediği basketi bulamadı ve rakip 38 saniye kala farkı 5 sayıya kadar çıkardı. (55-50) Karşılaşmada millilerin çabası fayda etmedi ve karşılaşma İspanya'nın 57-53'lük üstünlüğü ile sona erdi. A Milli Takım'da Berkan Aksu, Göktuğ Baş, Tibet Görener, Boran Güler, Furkan Haltalı, Ömer İlyasoğlu ve Alperen Şengün de süre alarak önemli katkıda bulundular.

Karşılaşmada rakip takımda Aldama 23 sayıyla en skorer isim olurken, A Milli Takım'da Mustafa Kurtuldum 19 sayı kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İspanya

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