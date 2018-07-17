U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İngiltere'ye 3-2 yenildi!

Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon İngiltere'ye 2-3 mağlup oldu.
İngiltere'ye galibiyeti golleri 22'nci dakikada Tanganga, 45+2'nci dakikada Brereton ve 54'üncü dakikada Embleton atarken, Türkiye'nin golleri ise 2'nci dakikada Güven ve 57'nci dakikada Metehan'dan geldi.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak.
STAT: Seinajoki
HAKEMLER: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Rahmetullah Berişbek), Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu (Dk. 58 Doğukan Sinik), Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Güven Yalçın
İNGİLTERE: Ellery Balcombe, Dujon Sterling, Adam Lewis, Max Sanders (Dk. 79 Nya Kirby), Japhet Tanganga, Trevoh Chalobah, Elliot Embleton, Marcus Tavernler, George Hirst, Ben Brereton, Kelland Watts
GOLLER: Dk. 2 Güven Yalçın, Dk. 57 Metehan (Türkiye) - Dk. 22 Japhet Tanganga, Dk. 45+2 Ben Brereton, Dk. 54Elliot Embleton (İngiltere)
SARI KARTLAR: Metehan Güçlü, Rahmetullah Berişbek (Türkiye) - Marcus Tavernier (İngiltere)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Metehan Güçlü (Türkiye)
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!
Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!
Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum