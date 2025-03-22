U19 Millî Takımımız, lider İngiltere'den puan aldı!

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ikinci maçında İngiltere ile 0-0 berabere kaldı.

GOL SESİ ÇIKMADI!

Milliler, Galler'deki organizasyonda Deeside College Stadyumu'nda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmadı. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Mart Salı günü Galler ile Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda karşılaşacak. Grupta 2 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.