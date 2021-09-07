SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. U19 milliler, 90+2'de galibiyeti kaçırdı

U19 milliler, 90+2'de galibiyeti kaçırdı

07.09.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı.

U19 milliler, 90+2'de galibiyeti kaçırdı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Velika Gorica Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66. dakikada Yiğit Emre Çeltik attı. Galler'in gollerini ise 39. dakikada Jadan Raymond ve 90+2. dakikada penaltıdan Chris Popov kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Hırvatistan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Avusturya 6 puanla turnuvada şampiyonluğa ulaştı. İlk maçında Avusturya'yı 3-0 yenip ikinci müsabakasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transferin son gününde 2 bomba birdenTransferin son gününde 2 bomba birden
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Hollanda - Türkiye: 11'lerHollanda - Türkiye: 11'ler
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Süper Lig devinden Marcelo bombası

Süper Lig devinden Marcelo bombası

Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaştı

Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaştı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu!

Beşiktaş'ta bir devrin sonu!

Hollanda - Türkiye: 11'ler

Hollanda - Türkiye: 11'ler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.