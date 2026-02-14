SPOR

Yalçın Koşukavak: "Basit hatalarla 3 gol yedik"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Basit hatalarla 3 gol yedik" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK’ya 4-3 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok basit hatalarla ilk yarı üç gol yedik. Savunmada çok basit hatalar yaptık. Aslında rakibimiz bize çok bir şey yapmadı. Çok kolay değil, deplasmanda ilk gelen top gol, bir daha gol, bir daha gol. Ve takım olarak tekrar ayağa kalkıp reaksiyon gösterme konusunda oyuncularım bu özveriyi gösterdi. İki tane topumuz direkten döndü. Son dakika bir pozisyon daha vardı. Basit goller yedik, bireysel anlamda basit hatalar yaptık. Ama takım olarak direndik, reaksiyon gösterdik. Maçı belki 4-4 de bitirebilirdik. Ürettiğimiz istatistikler açısından da oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan dolayı da teşekkür ederim. Ama yukarıların takımı olacaksak böyle kolay kaybetmememiz gerekiyor, böyle basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Bodrumspor’a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
