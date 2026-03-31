U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz Hırvatistan maçında yere yığıldı!

SON DAKİKA: U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. Ambulans sahanın içine girdi ve oyun durdu.

Burak Kavuncu

U 21 Milli Takımımız Hırvatistan deplasmanına konuk olurken, karşılaşmanın 36.dakikasında teknik direktörümüz Egemen Korkmaz bir anda yere yığıldı.

MAÇ SIRASINDA FENALAŞTI!

Oyuncular soyunma odasına gidiyor. Egemen Korkmaz'a müdahale devam ediyor. Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Korkmaz'ın bilinci yerinde.

2.SARI KART SONRASI SİNİRLENDİ!

Mücadelenin 36. dakikasında orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ay-yıldızlı ekip 10 kişi kaldı. Bu pozisyona yoğun itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yaşanan olayın ardından sahada büyük panik yaşanırken, Hakem iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli teknik adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Hırvatistan U21 - Türkiye U21 maçı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

"Geçmiş olsun Egemen Korkmaz

U21 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın, karşılaşma sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Egemen Korkmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

BEŞİKTAŞ DUYURDU!

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

