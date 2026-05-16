SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Manchester City Wembley'de tarih yazdı! Pep Guardiola'dan 10 yılda 20. kupa

İngiltere futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Federasyon Kupası (FA Cup) sahibini buldu. Dev finalde Chelsea'yi deviren Manchester City, adını bir kez daha zirveye yazdırdı ve Pep Guardiola yönetimindeki tarih yazma geleneğini sürdürdü.

Manchester City Wembley'de tarih yazdı! Pep Guardiola'dan 10 yılda 20. kupa
Burak Kavuncu
Antoine Semenyo

Antoine Semenyo

GNA Gana
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

FA Cup finalinde Chelsea'yi Wembley'de 1-0 mağlup eden Manchester City şampiyon oldu; galibiyet golünü 72'de Antoine Semenyo atarken, teknik direktör Pep Guardiola takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.

LONDRA'DA MANCHESTER CITY RESİTALİ! FA CUP'TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU...

Manchester City Wembley de tarih yazdı! Pep Guardiola dan 10 yılda 20. kupa 1

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde futbol dünyasının gözü Londra'ya çevrildi. Tarihi Wembley Stadı'nda oynanan dev finalde, İngiliz futbolunun iki devi Manchester City ve Chelsea karşı karşıya geldi. Müthiş bir taktik savaşına sahne olan ve nefesleri kesen mücadelede gülen taraf, rakibini 1-0 mağlup eden Manchester City oldu.

KİLİDİ ANTOİNE SEMENYO AÇTI

Manchester City Wembley de tarih yazdı! Pep Guardiola dan 10 yılda 20. kupa 2

İki takımın da kontrollü bir oyunu tercih ettiği ve savunma güvenliğini ön planda tuttuğu karşılaşmada dengeyi bozan hamle ikinci yarıda geldi. Manchester City'ye şampiyonluğu getiren altın değerindeki gol, 72. dakikada sahneye çıkan Antoine Semenyo'nun ayağından geldi. Chelsea savunmasının yerleşim hatasını affetmeyen Semenyo, harika bir topuk vuruşuyla ağları sarsarak takımını kupaya uzanan yolda öne geçirdi ve maçın kahramanı oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

GUARDIOLA'DAN 10 YILDA 20. KUPA! TARİHİ BAŞARI

Manchester City Wembley de tarih yazdı! Pep Guardiola dan 10 yılda 20. kupa 3

Bu zaferle birlikte Manchester City, müzesine bir Federasyon Kupası daha eklerken, menajer Pep Guardiola da erişilmesi güç bir rekorun altına imzasını koydu. İspanyol teknik adam, Manchester City'nin başında geçirdiği 10 yıllık görev süresi boyunca tam 20. kupasını kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemini taçlandırmaya devam etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid resmen açıkladı! Milli yıldız imzaladı...Real Madrid resmen açıkladı! Milli yıldız imzaladı...
Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazırGençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Manchester City FC Pep Guardiola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.