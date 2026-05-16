Manchester City Wembley'de tarih yazdı! Pep Guardiola'dan 10 yılda 20. kupa

FA Cup finalinde Chelsea'yi Wembley'de 1-0 mağlup eden Manchester City şampiyon oldu; galibiyet golünü 72'de Antoine Semenyo atarken, teknik direktör Pep Guardiola takımın başında 10 yılda 20. kupasını kazandı.

LONDRA'DA MANCHESTER CITY RESİTALİ! FA CUP'TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU...

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde futbol dünyasının gözü Londra'ya çevrildi. Tarihi Wembley Stadı'nda oynanan dev finalde, İngiliz futbolunun iki devi Manchester City ve Chelsea karşı karşıya geldi. Müthiş bir taktik savaşına sahne olan ve nefesleri kesen mücadelede gülen taraf, rakibini 1-0 mağlup eden Manchester City oldu.

KİLİDİ ANTOİNE SEMENYO AÇTI

İki takımın da kontrollü bir oyunu tercih ettiği ve savunma güvenliğini ön planda tuttuğu karşılaşmada dengeyi bozan hamle ikinci yarıda geldi. Manchester City'ye şampiyonluğu getiren altın değerindeki gol, 72. dakikada sahneye çıkan Antoine Semenyo'nun ayağından geldi. Chelsea savunmasının yerleşim hatasını affetmeyen Semenyo, harika bir topuk vuruşuyla ağları sarsarak takımını kupaya uzanan yolda öne geçirdi ve maçın kahramanı oldu.

GUARDIOLA'DAN 10 YILDA 20. KUPA! TARİHİ BAŞARI

Bu zaferle birlikte Manchester City, müzesine bir Federasyon Kupası daha eklerken, menajer Pep Guardiola da erişilmesi güç bir rekorun altına imzasını koydu. İspanyol teknik adam, Manchester City'nin başında geçirdiği 10 yıllık görev süresi boyunca tam 20. kupasını kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemini taçlandırmaya devam etti.