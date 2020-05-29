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Üç büyükler arasında Nuri Şahin derbisi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.05.2020 22:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonunda Werder Bremen'le sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin için devreye girdi

Üç büyükler arasında Nuri Şahin derbisi!

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin için 3 Büyükler yarışa girdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; 31 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için nabız yoklamaya şimdiden başlarken Almanya'dan da bazı ekiplerin tecrübeli oyuncunun peşinde olduğu vurgulandı. Nuri'nin sezonun tamamlanmasının ardından Türkiye konusunu detaylı bir şekilde masaya yatıracağı kaydedildi.

Kariyerinde Dortmund, Feyenoord, Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Nuri Şahin, 2018 sezonunun başında Werder Bremen'e gelmişti.

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