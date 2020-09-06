SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Üç büyüklerin gözdesi Markus Henriksen, Porto yolunda

Üç büyüklerin gözdesi Markus Henriksen, Porto yolunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 21:37 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Hull City ile olan sözleşmesinin bitmesi sonrası serbest kalan ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Markus Henriksen'in Porto ile anlaşma noktasına geldiği ve görüşmeleri sonlandırmak adına pazartesi günü Portekiz'de olacağı belirtildi.

Üç büyüklerin gözdesi Markus Henriksen, Porto yolunda

İsmi Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha Markus Henriksen, Porto yolunda... Hull City ile olan sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan Henriksen, Porto ile görüşmelerin sonuna geldi ve oyuncunun pazartesi günü Portekiz'de olacağı belirtildi.

Norveç basınından Verdens Gang'ın özel haberine göre 28 yaşındaki oyuncu, Porto ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçın sonrasında Portekiz'e gitmesi bekleniyor.

Verdens Gang'ın haberinde ise oyuncuyla Rosenborg ve Bordeaux'nun yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği aktarıldı. Norveçli orta sahanın ismi, daha öncesinde de Beşiktaş ile anılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetiştiKorkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Emre Mor'dan sürpriz hamle!Emre Mor'dan sürpriz hamle!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı isyan ettiren görüntü: İzin vermeyeceğim
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı isyan ettiren görüntü: İzin vermeyeceğim
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Galatasaray transferi resmen açıkladı
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç büyüklerin gözdesi Markus Henriksen, Porto yolunda
Üç büyüklere kötü haber!
Galatasaray'ın Belaili ısrarı devam ediyor!
Galatasaray'a sürpriz isim!
Emre Mor'un performansı göz dolduruyor!
Emre Mor'dan sürpriz hamle!
Galatasaray'ın yıldızı Falcao takımdan ayrılacak mı? Açıkladı!
Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Açıkladı!
Galatasaray'ın ilgilendiği Josef de Souza'ya Beşiktaş talip oldu
Galatasaray'ın ilgilendiği Josef de Souza'ya sürpriz talip!
Garry Rodrigues Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı
Flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.