Üç büyüklerin gözdesi Markus Henriksen, Porto yolunda

İsmi Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Norveçli orta saha Markus Henriksen, Porto yolunda... Hull City ile olan sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan Henriksen, Porto ile görüşmelerin sonuna geldi ve oyuncunun pazartesi günü Portekiz'de olacağı belirtildi.
Norveç basınından Verdens Gang'ın özel haberine göre 28 yaşındaki oyuncu, Porto ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçın sonrasında Portekiz'e gitmesi bekleniyor.
Verdens Gang'ın haberinde ise oyuncuyla Rosenborg ve Bordeaux'nun yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği aktarıldı. Norveçli orta sahanın ismi, daha öncesinde de Beşiktaş ile anılmıştı.
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