Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi abla Gamze Gül Arpaut ise odanın her bir köşesine okudukları okulun ismini yazarak bu sürece katkı sundu. Böylece aynı odada abla Gamze Gül ve kardeşleri 11. sınıf öğrencisi Cihat ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zehra, eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürüyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, eğitimin 3 farklı kademesinde okuyan çocuklarının uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri ve birbirine destek olmaları için evlerinin bir odasını sınıfa çevirdi.

- "Birbirimize destek olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz"

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut, içinde bulunulan süreci evde kalarak ve uzaktan eğitim alarak devam ettirdiklerini belirterek, "Yapılan uyarıları dikkate alarak evden çıkmıyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimle birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilen dersleri kaçırmadan takip ediyoruz. Ailemin de desteğiyle adeta bir sınıfa çevirdiğimiz odamızda, aynı anda hem üniversite hem lise hem de ilkokul dersleri devam ediyor." dedi.

Aynı odada olmalarının, derslere olan motivasyonlarını da arttırdığını vurgulayan Arpaut, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben, hep yanımda olduğu için hocalarıma ve üniversiteme sonsuz teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladığı için Milli Eğitim Bakanımıza ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Rektör Uzun, telefon açarak tebrik etti

Gamze Gül Arpaut'u telefonla arayarak tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Arpaut ile birlikte salgına karşı büyük bir hassasiyet gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.