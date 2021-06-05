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Üç firmaya ikinci el teknolojik ürünler "yenileme merkezi" yetkisi verildi

05.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç firmaya ikinci el teknolojik ürünler "yenileme merkezi" yetkisi verildi

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyet göstermek isteyen 3 firmayı "yenileme merkezi" olarak yetkilendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik hükümleri uyarınca, "yenileme" işlemlerini yapma ve "yenilenmiş ürün" piyasaya arz etme faaliyetleri, sadece Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezlerince yapılabiliyor.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlendi.

- Başvurular Bakanlığa yapılacak

Bu kapsamda, "yenileme merkezi" olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların, öncelikle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmesi ve ardından "Yenileme Yetki Belgesi" almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruları değerlendirilen ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara Bakanlıkça yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilecek.

Yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar" sayfasından yayımlanacak.

- 3 firmanın başvurusu değerlendirildi

Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firmanın başvurusu değerlendirildi, başvuruları uygun görülen bu firmalar "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi.

Çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde "yenilenmiş ürün" satışları yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, söz konusu satışlar gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'e gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir."

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