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Üç gün önce ikinci kez anne olan genç kadından acı haber

ISPARTA HABERLERİ  | 12.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde üç gün önce ikinci kez anne olan genç kadın evinin 3.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde üç gün önce ikinci kez anne olan genç kadın evinin 3. katından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Üzücü olay, sabaha karşı Eğirdir ilçesi Pınar Pazarı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç gün önce ikinci kez anne olan Şeyma Çakmak (26), evinin 3. katından apartman boşluğuna düştü. Şeyma Çakmak, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çakmak’ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burhan Çavuş kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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