ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM İZLE! KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

Üç Kız Kardeş 60. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 60. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 59. bölümünde;

Somer, Türkan'ı kaçırınca kıyametler kopar.

Somer Türkan’ı Defne’nin velayeti için kaçırmış olsa da ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Bu bir aşk oyunu mu yoksa iki tarafında yüzleşmek zorunda kalacağı bir gerçeğin başlangıcı mı olacak? Sevilay bu durumu bir fırsata dönüştürerek Kartal’ın karşısına çıkar. Türkan’ı merakla bekleyen Kartal, Somer’le birlikte olduğunu öğrendiğinde müthiş bir öfkeyle peşlerine düşer.

Serdar Dönüş’ün tedavi olduğu hastanede işe başlar. Aylin konusunda iyice köşeye sıkışır. Kızının evlendiğini öğrenen Sadık’la Kartal arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Kartal bununla da kalmaz Rüçhan’ın evine gider. Hesap sorar. Türkan ve Somer kaldıkları evde bir karar verirler ancak, kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdirler.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 60. bölümünde;

Kartal, Türkan ve Somer'e savaş açıyor!

Yeniden birlikte olmayı düşünen Türkan ve Somer'in karşına Kartal çıkar. Somer, Türkan'ın Kartal boşanmasını ve yeniden kendisiyle beraber olmasını istediğini söyler. Ancak Kartal, Türkan'a Somer'i seçmesi halinde aralarından birinin mezara, diğerinin ise hapishaneye gideceğini söyler. Türkan, Kartal'ın kendisine söyledikleri karşısında çaresiz kalır. Kartal'ın tehditleri ve Somer'in istekleri arasında kalan Türkan şimdi ne yapacak?

Türkan, Somer ve Defne aile olabilecek mi?

Somer, Türkan'ın şikayeti üzerine tutuklanır. Türkan'dan ayrılmak istemeyen Kartal, bir şartla onunla boşanacağını söyler. Kartal, Türkan'ın şikayetinden vazgeçmemesini ve Somer'in tutuklu kalmasını ister. Türkan, Kartal'ın teklifini kabul etmek istemez ancak Somer'e kavuşmasının da başka yolu yoktur. Tüm bunlar yaşanırken Kartal, bu kez de Türkan'ı Defne ile tehdit eder. Peki, Türkan, Somer ve Defne birbirlerine kavuşup mutlu bir aile olabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 60. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







