ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm özeti ve yeni bölüm konusu!

Üç Kız Kardeş 64. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 64. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 63. bölümünde;

Somer gerçeği öğrenince Türkan ne yapacak?

Somer, annesinin başına gelenlere sebep olanın Türkan olduğundan habersiz ailesiyle beraber mutlu bir gün geçirir. Ancak Rüçhan'ı bu hale getirenin Türkan olduğu gerçeği ortaya çıkar. Rüçhan, hasta yatağında kendisine bu kötülüğü yapanın Türkan olduğunu Somer'e söyler. Duyduklarına inanamayan Somer çok sinirlenir. Peki, şimdi Türkan ne yapacak?

Türkan, suçunu itiraf mı ediyor?

Rüçhan'ın uyanmasının ve iyileşmesinin ardından gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Somer, Türkan'ın aşkına sahip çıkmaya çalışırken, Kartal Türkan'ın suçunun ortaya çıkmasının peşine düşüyor. Rüçhan, Türkan'dan şikayetçi olacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 64. bölümünde;

Somer, Rüçhan'ın söylediklerinden sonra Türkan'ın hal ve hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Somer, Türkan'a neden zamanında ifade vermeye gitmediğini sorar ve onun kolundaki boğuşma izlerini gösterir. Türkan'la Somer yüzleşirken, hastaneden taburcu olan Rüçhan, Kartal'ı karşısına alır ve Türkan'dan boşanması için ona baskı yapar.

Türkan ile Somer'in mutluluğu çok uzun sürmeyecek!

Türkan'la Somer birbirlerinden uzun zamandır ayrı kalmanın acısını çıkıyorlar. Baş başa kalan Türkan'la Somer, adeta aşk tazeliyorlar. Ancak Türkan'ın hesaba katmadığı, Somer'in ise bilmediği bir gerçek ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Türkan'ın Somer'in eline geçmesini istemediği mektupta ne yazıyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 64. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







