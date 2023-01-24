Üç Kız Kardeş'in Engin'i Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Serhat Parıl ünlü dizide de rol almış

Serhat Parıl’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan Üç Kız Kardeş oyuncuları arasına Serhat Parıl da katıldı. Parıl en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları arasında yer almıştı.

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama-tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur.



Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Serhat Parıl, 180'inci bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı. Parıl, Hızır'ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapmıştı.

