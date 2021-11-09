Üç Kuruş 2. bölüme damga vuran Kartal ve Efe sahnesi! Üç Kuruş'ta Romanlar'a olan ön yargıya dikkat çekildi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 2. bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümündeki ilk sahne izleyenleri etkiledi.

"İÇİNDEKİ IRKÇI İLE YÜZLEŞMEYE HAZIR MISIN?" SLOGANIYLA DUYURULMUŞTU

Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan Ay Yapım imzalı Üç Çukur dizisi ilk olarak, "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulmuştu. Romanları konu olan dizi, İstanbul'un roman havasıyla özdeşleşmiş semti Balat'tan gerçek hayatın renklerini yansıtıyor.

Dizinin 2. bölüm ilk sahnesi ise anlam yüklüydü. Roman çete lideri Kartal'ın mahalledeki seri cinayetleri çözmeye çalışan Efe ile konuştuğu anlar dikkat çekti.

Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yapan Kartal, "Size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı?" ifadelerini kullandı. Kartal, Efe'ye "Peki sen bize bakınca ne görüyorsun?" diye sordu.

NEZİH ORTAYA ÇIKTI

Üç Kuruş'un son bölümünde kadroya Zafer Algöz ve Nesrin Cavadzade de dahil oldu. Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih, Çıngıraklı'ya gelerek Kartal'ın karşısına çıktı.



Nesrin Cavadzade ise Nezih'in kızı Bahar karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Kartal ve Bahar'ın yolları ise kesişti.

Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen Nezih, aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.



'ÜÇ KURUŞ'UN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir.

Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.



Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar.

Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



