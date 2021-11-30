Üç Kuruş 5. son bölüm final sahnesi! Kartal'ı gözyaşlarına boğan olay! Efe teselli etti

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 5. bölümüyle 29 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümünde, seri katil İrfan'ın son kurbanı Kadir oldu.

EFE'NİN HAREKERİ LEYLA'YI YIKTI!

Üç Kuruş son bölünde Efe ile akşam yemeği ayarlayan Leyla aynı zamanda Efe'nin anne ve babasını da mekana davet etmişti. Anne ve babasını gören Efe mekana girmek istemeyince Leyla acı gerçeklerle yüzleşti. Babasıyla yüzleşen Efe burada ona benzetilmesiyle sinirlenirken babasına benzemediğini söyledi. Efe'ye kendisiyle başkalarının yanında birlikte görülmekten utandığını söyleyen Leyla ile gözyaşlarına boğuldu.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Efe, burunlarının dibine kadar girmiş olan katilin izini sürmeye çalışırken kendini Kartal'ın düğün telaşının ortasında bulur.

Kartal, Nezih'e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğrenir. İrfan ise bir sonraki hedefinden edindiği bilgiyle Efe ve Kartal'ı şaşırtıcı bir planın içine sürükler.

Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

