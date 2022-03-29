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Üç Kuruş dizisinde Azade karakterine veda eden Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında ve nereli?

29.03.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezin Akbaşoğulları'nın kim olduğu araştırılıyor. Oyuncu Sezin Akbaşoğulları birçok dizi, tiyatro, sinema, kısa film projelerinde yer aldı. Peki Üç Kuruş dizisinde Azade karakterine veda eden Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Üç Kuruş dizisinde Azade karakterine veda eden Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında ve nereli?

Sezin Akbaşoğulları, Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Azade rolüne veda etti. Bunun ardından Sezin Akbaşoğulları'nın kim olduğu, dizi izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte Sezin Akbaşoğulları hakkında detaylar...

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

22 Nisan 1981 İzmir doğumlu Sezin Akbaşoğulları 40 yaşındadır. Oyunculuğa lise yıllarında tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına isimli oyunla adım attı. Lisenin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Üç Kuruş dizisinde Azade karakterine veda eden Sezin Akbaşoğulları kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında ve nereli?

Beyaz Gelincik dizisinde hayat verdiği Ceren Aslanbaş rolü ile ilk çıkışını yaptı. Sonrasında birçok ekran önü projesinde yer alan başarılı oyuncu Kırmızı Oda, Ufak Tefek Cinayetler, Bizim Evin Halleri, Fi, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizilerde de oynadı. Bunun yanı sıra Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

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Show TV
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