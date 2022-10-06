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Üç Kuruş'tan sonra Darmaduman dizisinde buluştular! Bir döneme damga vuran Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlandı!

06.10.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanan Darmaduman'dan ilk fragman yayınlandı. Fox TV'de ekrana gelecek olan Darmaduman dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur Fettahoğlu başrollerde oynuyor. Son olarak Üç Kuruş'ta birlikte rol alan Necip Memili ve Aslıhan Malbora yeni dizide de tekrar rol arkadaşı oldu.

ABD yapımı olan, 1990-2000 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Beverly Hills, 90210 dizisinin yerli versiyonu Darmaduman, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin dikkat çeken ilk tanıtımı yayınlandı.

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DARMADUMAN DİZİSİ HAKKINDA

Yıllar süren küslüğün ardından, İstanbul’daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin, değişen yeni hayatı ve çevresinden kesitler gördüğümüz tanıtım, diziye dair heyecanı artırırken oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Darmaduman dizisinde, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatılıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRORA

Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Darmaduman” dizisinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok önemli isim yer alıyor.

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beverly hills 90210 darmaduman duman
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