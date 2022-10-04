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Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci diziye geri dönüyor!

04.10.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Yasak Elma'nın ilk sezonlarında rol alan Sevda Erginci diziye geri dönüyor. Sevda Erginci'nin canlandırdığı Zeynep'in gelişi dizide dengeleri de değiştirecek.

Yasak Elma'nın Zeynep'i Sevda Erginci diziye geri dönüyor!

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı, Fox'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Yurt dışı satışları da çok iyi olan dizinin ilk sezonlarında Zeynep karakterini oynayan Sevda Erginci projeye geri dönüyor.

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SENARYO GEREĞİ VEDA ETMİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Yıldız’ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan’a hayat veren Onur Tuna’yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti.

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İddiaya göre, Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Ancak Zeynep’in dizide uzun soluklu kalmayacağı, konuk olacağı öğrenildi.

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Sevda Erginci yasak elma damla yılmaz karakteri
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