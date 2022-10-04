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Yerli polisiye dizi Bozkır 2. sezonuyla geliyor! Ekin Koç ayrıldı Furkan Andıç ve Gizem Karaca Bozkır'un kadrosuna katıldı

04.10.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BluTV'nin yerli dizisi Bozkır'ın oyuncular 2. sezon çekimleri için buluştu. Dizinin yeni sezon kadrosunda yer alan Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Gizem Karaca, Beril Pozam, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu okuma provası yaptı. Geçen sezon dizide başrol oynayan Ekin Koç ise yeni bölümlerde rol almayacak.

Yerli polisiye dizi Bozkır 2. sezonuyla geliyor! Ekin Koç ayrıldı Furkan Andıç ve Gizem Karaca Bozkır'un kadrosuna katıldı

Yapımını ARC Film’in üstlendiği, Levent Cantek'in senaryosunu kaleme aldığı ve Şahin Atuğ ile yönetmenliğini üstlendiği, Blu TV'nin yerli polisiye dizisi Bozkır 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonu 2018'de seyirci karşısına çıkan dizi, 4 yıllık aranın ardından yeniden ekranlarda olacak.

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OKUMA PROVASINDA BULUŞTULAR

Bozkır'ın oyuncuları Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Gizem Karaca, Beril Pozam, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu okuma provasında buluştu.

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O kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu yine 8 bölüm olarak çekilecek.

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Dizide Yiğit Özşener'in canlandırdığı Seyfi Amir'in yeni partneri ise Furkan Andıç olacak.

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Yiğit Özşener Furkan Andıç blu tv Oyuncu
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