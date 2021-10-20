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Üç Kuruş'un kadın oyuncuları Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ile Nursel Köse, yeni rollerini anlattı

20.10.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikkat çekici hikayesiyle merakla beklenen Ay Yapım'ın Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'u buluşturan dizisi 'Üç Kuruş', kendine has karakterleriyle çok konuşulacak. Bambaşka karakterlerde izleyeceğimiz dizinin kadın oyuncuları Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ile Nursel Köse dizi ve karakterlerine dair düşüncelerini paylaştı.

Üç Kuruş'un kadın oyuncuları Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ile Nursel Köse, yeni rollerini anlattı

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamları Show TV'de seyirciyle buluşturacağı yeni dizisi 'Üç Kuruş'un kadın oyuncuları; Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ile Nursel Köse diziyi ve hayat verecekleri karakterleri anlattı. Renkli bir roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki Kartal ile Organize Büro'nun kural tanımaz komiseri Efe'nin bir cinayet vakasıyla seyri değişen kovalamaca oyunlarında Cavadzade, Malbora ve Köse kilit karakterlerle seyirci karşısına çıkacaklar.

'Bahar' karakteriyle izleyeceğimiz başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade karakterini güçlü, isyankar, korkusuz ve sıradışı olarak tanımlarken Bahar'ın bağımsız, kimseye boyun eğmeyen, mücadeleci yapısının kendisini cezbettiğini ve onu seyirci ile buluşturmak için sabırsızlandığını söyledi. Cavadzade, "Her Pazartesi akşamı, bizi kendimizle yüzleştirecek, "Hiç yapmadım diyebilir miyim?" diye kendimize soracağımız dizimizin bir an önce sizlerle buluşması için gün sayıyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız." sözleriyle duygularını ifade etti.

Bahar-Üç Kuruş

Kartal'ın kız kardeşi 'Leyla' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan, genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Aslıhan Malbora karakterini "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş." sözleriyle özetledi. 'Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.

Leyla-Üç Kuruş

Usta oyuncu Nursel Köse ise 'Üç Kuruş'ta Kartal'ın halası 'Neriman' olarak seyirciyle buluşacak. Karakterini "endamı güzel, muzip dilli Neriman" olarak nitelendiren Köse, ondan "Neriman, Çıngıraklı mahallesinde doğmuş ve küçüklüğünden beri bu mahallede yaşayan, genç yaşlarından itibaren ev içindeki işleri çekip çevirmeyi bilmiş, sorumluluk almış ve ailesine bağlı bir karakter. Ağabeyi ve yeğenlerini başına toplayarak yoktan bir aile yaratan Neriman, evin hem kadını, hem erkeği; Kartal'ın ise annesi, babası, yol göstericisi, akıl hocası... Özetle her şeyi... Her bir aile üyesinin saygı duyduğu bir karakter olan Neriman evin içindeki kadın gücünü temsil ediyor ve otoritesi de oldukça sağlam." şeklinde bahsetti. 'Üç Kuruş'un onu son yıllarda çok heyecanlandıran projelerden biri olduğuna da değinen Köse, "Dizi, Çıngıraklı mahallesinin ve romanların gizemli, büyüleyici, dışa kapalı dünyasının içine girme, onlarla hayatın asıl yüzünü paylaşma ve ön yargılarımızla yüzleşebilme imkanı sunuyor." diye ekledi.

Neriman-Üç Kuruş

Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de!

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Nesrin Cavadzade Nursel Köse
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