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  4. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

31.05.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinin yıldızı Kartal rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ile 2014'te hayatını birleştiren Melis İşiten, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ilgi çekiyor. Cesur pozlarını paylaşan bir çocuk annesi İşiten, süper mini eteğiyle kamera karşısına geçti.

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin, bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor. Melis İşiten son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Melis İşiten Instagram pozlarıyla adeta fenomen haline geldi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Mini etekli pozunu paylaşan İşiten o pozun altına, "Bir stiletto hikayesi" diye yazdı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Instagram'da 385 bin takipçisi bulunan İşiten, kızı Ada ile paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

32 yaşındaki İşiten geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla nefes kesti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

İşte İşiten'in Instagram pozları...

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

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Uraz Kaygılaroğlu
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