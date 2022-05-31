Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten süper mini etekli poz verdi!

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin, bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu bulunuyor. Melis İşiten son zamanlarda özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Melis İşiten Instagram pozlarıyla adeta fenomen haline geldi.

Mini etekli pozunu paylaşan İşiten o pozun altına, "Bir stiletto hikayesi" diye yazdı.

Instagram'da 385 bin takipçisi bulunan İşiten, kızı Ada ile paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

32 yaşındaki İşiten geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla nefes kesti.

İşte İşiten'in Instagram pozları...





