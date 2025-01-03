Uçağa neler alınmaz? Uçağa alınmayan eşyalar nelerdir?

Günümüzde daha hızlı ve konforlu bir seyahat seçeneği olarak sıklıkla tercih edilen ulaşım aracı uçaktır. Ancak uçak yolculuklarında güvenlik kuralları gereği bazı eşyaların kabine veya bagaja alınması yasaktır. Kişilerin seyahat öncesinde bu eşyalara dair bilgi sahibi olması, havaalanında yaşanabilecek sorunları önlemekle birlikte seyahat sürecini sorunsuz hâle getirecektir. Bu nedenle uçağa alınması yasak olan eşyaların bilinmesi, yolculuğu planlarken düşünülmesi gereken ilk konulardan biridir.

Uçağa alınmayan eşyalar nelerdir?

Patlayıcı ve yanıcı maddeler

Dinamit, havai fişek, meşale, gazlı tabanca, gaz bombası, el bombası, ateşli silahlar ve yanıcı sıvılar gibi maddeler uçağa alınması yasaklı eşyalar arasında bulunur. Bu tür eşyalar uçuş güvenliğini riske atabileceği ve kazalara yol açabileceği için kabin bagajında veya valizde bulundurulamaz.

Keskin ve kesici aletler

Bıçak, makas, çakı, dikenli tel gibi kesici veya delici özelliği olan eşyaların uçakta taşınması yasaktır. Bu tür nesneler güvenlik açısından risk oluşturması sebebiyle kabin bagajında ve el bagajında bulundurulmasına izin verilmez.

Silahlar ve silah benzeri nesneler

Tabancalar, av tüfekleri, hava tabancaları ve mermiler gibi ateşli silahlar ve patlayıcı özelliğe sahip nesneler uçuş güvenliğinin sağlanması bakımından kesinlikle kabul edilmez. Güvenlik ekipleri ya da özel izinle silah taşıma zorunluluğu bulunan meslek gruplarına sahip kişiler için özel prosedürler ve taşıma izinleri devreye girebilir.

Kimyasal ve toksik maddeler

Asitler, alkali maddeler, çamaşır suyu ve beyazlatıcı gibi kimyasal içerikli maddelerin yanıcı ve patlayıcı özellik taşıdıkları için uçakta taşınması yasaklanmıştır.

Sıvılar, aerosoller ve jeller

Uçak kabininde taşınabilecek sıvı, aerosol ve jel miktarı genellikle 100 ml ile sınırlandırılmıştır. Bu tür eşyalar en fazla 1 litrelik şeffaf ve kilitli bir plastik torbaya koyulmalıdır. Bebek maması ya da ilaç gibi bazı istisnalar haricinde bu kural geçerlidir. Uygulamanın amacı ise uçuş güvenliğini sağlamak ve uluslararası taşımacılık standartlarına uyum sağlamaktır.

Tamir araçları

Kesici ve darbe gücü oluşturabilecek özellikleri olması sebebiyle çekiç, tornavida, testere gibi tamir araçlarının uçakta taşınması yasaklanmıştır.

Patlayıcı ve yanıcı madde içeren eşyalar

Sprey boya, çamaşır suyu, kolonya, deodorant gibi sıkıştırılmış gaz veya yanıcı madde içeren ürünler uçak bagajında taşınması yasak olan eşyalar arasındadır.

Elektronik sigara

Güvenlik riskleri nedeniyle elektronik sigaraların taşınması birçok havayolu şirketi tarafından sınırlandırılmıştır. Bilhassa patlama veya yangın çıkarma ihtimali olan bu cihazlar, hem kabin bagajında hem de el bagajında taşınması son derece risklidir.

Lityum piller

Lityum piller, içeriğindeki enerji maddeleri sebebiyle uçaklarda taşınması yasaklanan eşyalardan biridir.

Çakmak ve kibrit

Çakmak ve kibrit gibi ateş başlatıcı maddeler birçok havayolu şirketi tarafından yasaklanmıştır. Yangın ve patlama riskleri yaratan bu tür eşyaların valizlerde taşınması da yasaktır.