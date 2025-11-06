EĞİTİM

Uçağı kim, ne zaman icat etti? Uçağı ilk kim buldu?

Dünya genelinde havacılık tarihi oldukça eskidir. 1900’lü yılların başında ilk uçuş denemeleri yapılmış ve bu denemeler ilkel uçuş denemeleri olarak tarihe geçmiştir. İnsanın kuşları gözlemlemeye ve onlara özenmeye başladığı dönemlerde uçma tutkusunun ve bu alanda yapılan çalışmaların tohumlarının atıldığı bilinmektedir.

Ferhan Petek

Hava aracı tasarımcıları, hava araçlarının daha hızlı olması, daha yükseğe gidebilmesi, daha uzağa ulaşabilmesi ve çok daha kolay kontrol edilebilir olabilmesi için uçağın ilk heyecanından bu yana çeşitli çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. İlk uçan planörlerin dokuzuncu yüzyılda yapıldığı bilinmektedir.

Uçağı kim, ne zaman icat etti?

1871 yılının Ağustos ayında ilk kez yapısal dengeli model uçağın Paris’teki Tuileries Bahçesi’nde 11 saniye boyunca 40 metre uçurulduğu bilenmektedir. 1890 yılında Wright Kardeşler, kuşların nasıl uçtuklarına dair prensipleri araştırmaya ve incelemeye başlamıştır. Geçmişe dönük olarak yaptıkları çalışmalardan bir ilham bulamayan kardeşler, Berlin yakınlarında olan bir tepenin üzerinden planör ile uçuş denemeleri yapmış olan Alman mühendis Otto Lilienthal’in çalışmalarını temel alarak çalışmalara başlamışlardır.

Bilimsel olarak eğitim almamış olan Wright kardeşler, uçma konusunda derinlikli çalışmalar yürütmüşler ve havacılık alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. 17 Aralık 1903 yılında Orville Wright ve Wilbur Wright kardeşler ilk kez havadan ağır motorlu uçuşu gerçekleştirmişlerdir ve bu sayede insanlı uçuşun gelişimi tamamlanmıştır.

Uçağı ilk kim buldu?

İnsanlık tarihinin uçuş geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır ve bu alanda birçok farklı deneme yapılmıştır. Tarihte ilk kez dokuzuncu yüzyılda Cordobalı Abbas İnd Firnas’ın ilk uçan planörleri yapmış olduğu kabul edilmektedir. Elmer, 1010 yılında aynısını yapmıştır ve Daedalus öyküsünden etkilendiği, bu sayede ise 200 metre üzerinde bir uçuş gerçekleştirebildiği bilinmektedir.

  1. yüzyılda Türk bilim insanı Lagari Hasan Çelebi, kendi tasarladığı büyük bir kafes ile ona bağlı olan konik biçiminde içinde barut dolu bir hazne bulunan bir roket yardımı ile kendini havaya fırlatmıştır. Bu uçuş denemesinin 20 saniye kadar sürdüğü ve yaklaşık olarak 300 metre kadar yükseğe çıkıldığı tahmin edilmektedir.
