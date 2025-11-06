Uçağı kim, ne zaman icat etti? Uçağı ilk kim buldu?

Hava aracı tasarımcıları, hava araçlarının daha hızlı olması, daha yükseğe gidebilmesi, daha uzağa ulaşabilmesi ve çok daha kolay kontrol edilebilir olabilmesi için uçağın ilk heyecanından bu yana çeşitli çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. İlk uçan planörlerin dokuzuncu yüzyılda yapıldığı bilinmektedir.

Uçağı kim, ne zaman icat etti?

1871 yılının Ağustos ayında ilk kez yapısal dengeli model uçağın Paris’teki Tuileries Bahçesi’nde 11 saniye boyunca 40 metre uçurulduğu bilenmektedir. 1890 yılında Wright Kardeşler, kuşların nasıl uçtuklarına dair prensipleri araştırmaya ve incelemeye başlamıştır. Geçmişe dönük olarak yaptıkları çalışmalardan bir ilham bulamayan kardeşler, Berlin yakınlarında olan bir tepenin üzerinden planör ile uçuş denemeleri yapmış olan Alman mühendis Otto Lilienthal’in çalışmalarını temel alarak çalışmalara başlamışlardır.

Bilimsel olarak eğitim almamış olan Wright kardeşler, uçma konusunda derinlikli çalışmalar yürütmüşler ve havacılık alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. 17 Aralık 1903 yılında Orville Wright ve Wilbur Wright kardeşler ilk kez havadan ağır motorlu uçuşu gerçekleştirmişlerdir ve bu sayede insanlı uçuşun gelişimi tamamlanmıştır.

Uçağı ilk kim buldu?

İnsanlık tarihinin uçuş geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır ve bu alanda birçok farklı deneme yapılmıştır. Tarihte ilk kez dokuzuncu yüzyılda Cordobalı Abbas İnd Firnas’ın ilk uçan planörleri yapmış olduğu kabul edilmektedir. Elmer, 1010 yılında aynısını yapmıştır ve Daedalus öyküsünden etkilendiği, bu sayede ise 200 metre üzerinde bir uçuş gerçekleştirebildiği bilinmektedir.