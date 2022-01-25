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Uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul yerine Çorlu'ya inen Rumen şarkıcı Inna:

25.01.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul Havalimanı'na geldiğimizde iniş uygun görülmedi. Bir saatten fazla havada döndük. Sonra Çorlu'ya iniş yaptık"

TEKİRDAĞ (AA) - Uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul yerine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine inen Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, müzikseverleri konserine davet etti.

Inna'nın uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul yerine Çorlu Atatürk Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

İlçedeki bir otele yerleşen Inna, tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, "single" tanıtımı için İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. İstanbul Havalimanı'na dün iniş yapması beklenen Romanya uçağının pist kar kaplı olduğu için Çorlu Atatürk Havalimanı'na indiğini anlatan Inna, "Romanya'dan son 'single'ımın tanıtımı için İstanbul'a gitmek için ekibim ile uçağa bindik. İstanbul Havalimanı'na geldiğimizde iniş uygun görülmedi. Bir saatten fazla havada döndük. Sonra Çorlu'ya iniş yaptık." dedi.

Türkiye'de İstanbul ve İzmir'i beğendiğini, Çorlu'yu da sevdiğini ifade eden Inna, "Baklava yeme fırsatı buldum ve çok beğendim. Türk şarkıcılardan, uluslararası çalışmalar yaptığı için Tarkan'ı tanıyorum ve beğenerek takip ediyorum." diye konuştu.

Yarın İstanbul'a gideceğini oradan da Romanya'ya döneceğini anlatan Inna, şubat ayında Türkiye'de vereceği konsere müzikseverleri davet etti.

Rumen şarkıcı açıklamanın ardından Türkçe bir şarkıdan kısa bir bölüm seslendirdi.

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