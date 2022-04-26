Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Rekor tazminat davası...

Son dakika haberleri: 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan o dönem İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala, talihsiz bir uçak kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Arjantinli futbolcunun ölümü, futbol dünyasında soğuk duş etkisi yaratırken, Cardiff City'den Nantes Kulübü'ne dava açıldı.

95 MİLYON EURO'LUK TAZMİNAT DAVASI

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, Emiliano Sala'nın ölümünün takımın küme düşmesine mal olduğunu iddia ederek Fransız kulübüne 95 milyon euro'luk bir tazminat davası açtığı belirtildi.

"ÖLDÜĞÜ İÇİN KÜME DÜŞTÜK"

Haberde transfer döneminin kapanmak üzere olduğundan dolayı takıma yeni bir ismi alamadıkları için Nantes kulübünün, Cardiff City'nin küme düşmesinde etkisi olduğu sonucuna varıldığı öne sürülerek böyle bir adım atıldığı ifade edildi. Ancak İngiliz kulübünün, Nantes'in oyuncunun transfer ücreti olan 15 milyon euroyu talep etmesine karşılık böyle bir adım attığı da gelen haberler arasında...



