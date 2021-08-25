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Uçakta kavga çıkardığı iddia edilmişti! Melisa Döngel'den iddialara yanıt

25.08.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a giden Melisa Döngel'in uçakta kriz çıkardığı iddia edildi. Gürültü yapan iki çocuğu azarlayan ve çocukların anneleriyle kavga ettiği ileri sürülen Döngel, çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Uçakta kavga çıkardığı iddia edilmişti! Melisa Döngel'den iddialara yanıt

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melisa Döngel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurduğuna ilişkin haberlerle gündeme gelen oyuncunun, bu kez de uçakta kavga çıkardığı iddia edildi.

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Söylentilere göre; 21 yaşındaki Döngel, önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Uçağa yorgun binen oyuncu, iki küçük çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu. "Sessiz olun" diye çıkışan oyuncuya, çocukların annesinden tepki geldi.

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Bu tepkiyle iyice sinirlenen Melisa Döngel, yüksek sesle, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun" diye bağırdı. Hosteslerin kavgaya karışan ailenin yerini değiştirmesiyle kavga bitti.
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MELİSA'DAN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından genç oyuncu sessizliğini bozdu. Melisa Döngel, "Daha önce yalan gördüm, yalan haber gördüm, yalan yazılan yazılar gördüm. Yalanla alakalı pek çok şey gördüm ama bu cidden senaryo. Gidip bir dizi film yapımcısı falan olun. Eğer konu çocuklarsa bulunduğumuz dünyada onlara en hassas davranacak ilk kişi benimdir. İnce çizgimi aşmayın lütfen" sözleriyle iddiların gerçek dışı olduğunu belirtti.

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Melisa Döngel
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