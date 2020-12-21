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Uçamayan puhu kuşuna jandarma sahip çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.12.2020 09:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı Paşaliman Adası Poyrazlı Mahallesi’nde jandarma tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.Erdek İlçesi Paşaliman Adası’nda görevli Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekip devriye esnasında Poyrazlı Mahallesi Camii yakınında bitkin halde olduğu gözlenen ve uçamayan doğada nadir olarak bulunan Baykuşgiller familyasının en büyüğü olan puhu ile karşılaştı.

Balıkesir’in Erdek İlçesi’ne bağlı Paşaliman Adası Poyrazlı Mahallesi’nde jandarma tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.
Erdek İlçesi Paşaliman Adası’nda görevli Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekip devriye esnasında Poyrazlı Mahallesi Camii yakınında bitkin halde olduğu gözlenen ve uçamayan doğada nadir olarak bulunan Baykuşgiller familyasının en büyüğü olan puhu ile karşılaştı. Bitkin ve uçamayan kuşunu bulunduğu yerden alan jandarma ekibi, kuşu Bandırma Milli Parklar Şefliğine teslim etti.
Puhu kuşunun burada yapılan kontrolünde ağırlığının 3,5 kilo, kanat açıklığının 180 cm. olduğu, vücudunda herhangi bir yara izinin bulunmadığı, yaşam fonksiyonlarının yerinde olduğu belirlendi. Puhu kuşu Veteriner Hekim Muayenesine müteakip özgür yaşam alanı olan doğaya kazandırılmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ovaköy de bulunan hayvan barınağına teslim edildi.

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