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  4. UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 15.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı İl Temsilcisi Av.

UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı İl Temsilcisi Av. Ömer Fidan ve UCİM Ağrı koordinatörleri Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Şafi Erim’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette UCİM derneği Türkiye yapılanmasından; çalışma şeklinden, Ağrı ilinde çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik yapılması planlanan eğitim faaliyetlerden bahsedilerek bilgi verildi. Bu faaliyetlerle ilgili olarak Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklerinin çok önemli olduğu belirtildi.
Bu bağlamda Mehmet Şafi Erim, “Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili olarak UCİM ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinin çok yararlı olacağını ve bundan memnuniyet duyacağımızı, çocuk ihmal ve istismarını azaltmaya yardımcı olacak her türlü desteği de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.

UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

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