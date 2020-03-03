Uçmakdere'de adrenalin tutkunlarının yamaç paraşüt keyfi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'daki ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesindeki Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Uçmakdere Mahallesi'ne Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Bölgede yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkaran sporcular, çevredeki köylerde yöresel lezzetlerin de tadına bakıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın ekstrem spor turizminde de tercih edilen en güzel şehirlerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Uçmakdere'nin son zamanlarda yamaç paraşütü yapanlar tarafından sıklıkla tercih edildiğini anlatarak, "Uçmakdere bu aktivite için çok elverişli. Buraya gelenler doğanın tadını çıkarıp, ardından gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşayabilir. Bölge her mevsim uçuş için elverişli. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, orman var." dedi.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin adrenalin tutkunlarının yeni adresi olduğunu, İstanbul'dan çok sayıda kişinin yamaç paraşütü için Tekirdağ'a geldiğini ifade etti.

Yamaç paraşütü yapmak amacıyla Uçmakdere'ye gelen Songül Yıldız ise bölgenin bu spora son derece elverişli olduğunu belirterek, "Güzel havayı değerlendirmek için geldik. Yamaç paraşütü yapacağım için çok heyecanlıyım. Buraya motosikletle geldik ama motordan bu kadar korkmuyorum. Çok zevkli olacağına eminim." diye konuştu.

