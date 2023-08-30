ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 E-DEVLET: MEB ile ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranının erişime açılıp açılmadığı merak edildi. MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi yayımladı ve okulların açılış tarihi netleşmiş oldu. 11 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liseler eğitime başlıyor. Öte yandan ilkokul 1. sınıfl öğrencileri ise uyum süreci nedeniyle bir hafta önceden derse başlayacaklar. Ücretli öğretmenlik başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, ücretli öğretmenlik başvurusu ile ilgili merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz ayında başlıyor Ağustos ayında sona eriyor.

Fakat ücretli öğretmenlik başvurusu için tarihler her ile ya da ilçeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Bu sebeple vatandaşların görev almak istedikleri il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ve ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.