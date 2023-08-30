EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 E-DEVLET: MEB ile ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 E-DEVLET: MEB ile ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

30.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi MEB tarafından yapılan duyuruları inceliyor. Bilindiği üzere bu sene okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte e-devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı...

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranının erişime açılıp açılmadığı merak edildi. MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi yayımladı ve okulların açılış tarihi netleşmiş oldu. 11 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liseler eğitime başlıyor. Öte yandan ilkokul 1. sınıfl öğrencileri ise uyum süreci nedeniyle bir hafta önceden derse başlayacaklar. Ücretli öğretmenlik başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, ücretli öğretmenlik başvurusu ile ilgili merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz ayında başlıyor Ağustos ayında sona eriyor.

Fakat ücretli öğretmenlik başvurusu için tarihler her ile ya da ilçeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Bu sebeple vatandaşların görev almak istedikleri il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet ve ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI,,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandıÖğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Öğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardıÖğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardı
Anahtar Kelimeler:
ücretli öğretmenlik ücretli öğretmen ücretli öğretmen ders ücreti ücretli öğretmenlik başvuruları ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman ücretli öğretmenlik başvurusu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.