YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Uçurtma şenliği satranç turnuvası online olarak yapılacak

Uçurtma şenliği satranç turnuvası online olarak yapılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından ‘Uçurtma Şenliği Online Satranç Turnuvası’ yapılacak.Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl Mayıs, Haziran aylarında düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle yapılacak.

Uçurtma şenliği satranç turnuvası online olarak yapılacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından ‘Uçurtma Şenliği Online Satranç Turnuvası’ yapılacak.
Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl Mayıs, Haziran aylarında düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle yapılacak. Etkinlikler kapsamında 13 Haziran Cumartesi günü online olarak satranç turnuvası yapılacak. Sosyal medyada, “Dünden Bugüne Uçurtma Şenliği” adı altında açılan grup sayfasında geçmiş yıllarda yapılan uçurtma şenliklerine ait fotoğraf, video ve yazılar yayınlanacak. Salgın riskinin ortadan kalkması durumunda ise geleneksel uçurtma şenliğinin 16’ncısı önümüzdeki eylül ya da ekim ayında açık alanda yapılacak.
Turnuvanın kayıtları başladı
Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası, 13 Haziran Cumartesi günü chess.com’dan online olarak yapılacak. Turnuvaya sadece Zonguldak ilinde ikamet eden sporcular katılabilecek. Yarışmaya katılacak sporcuların öncelikle chess.com’a üye olmaları gerekiyor. Oyuncular, 13 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’de sisteme girişlerini aktive edecekler, saat 14.00’te ise turnuva başlayacak. Turnuvaya katılım ve bu süreçteki üyelikler ücretsiz olacak. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporcuya madalya verilecek. Turnuvanın kayıtları, Türkiye Satranç Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği web (www.zonguldak.tsf.org.tr) sayfası üzerinden başladı. Ayrıca turnuvanın yönergesi de Türkiye Satranç Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği web sayfasında yayınlandı.
Kategoriler; 10 Yaş ve Altı Kategorisi (2013 - 2010 yılları ve arasında doğan sporcular), 10 Yaş ve Altı Kızlar Kategorisi (2013 - 2010 yılları ve arasında doğan kız sporcular), 14 Yaş ve Altı Kategorisi (2009 - 2006 yılları ve arasında doğan sporcular), 14 Yaş ve Altı Kızlar Kategorisi (2009 - 2006 yılları ve arasında doğan kız sporcular, Açık Kategori (2005 ve önceki yıllarda doğan sporcular), Kadınlar Kategorisi (2005 ve önceki yıllarda doğan kadın sporcular) olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Gülşen Eczanesi
Caycuma
Hisarönü Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.