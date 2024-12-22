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Uçurtmayı Vurmasınlar'ın Barış’ı Ozan Bilen ve İnci’si Nur Sürer 35 yıl sonra buluştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 11:50
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Uçurtmayı Vurmasınlar filmi oyuncuları Ozan Bilen ve Nur Sürer 35 yıl sonra beraber poz verdi, sosyal medyada beğeni yağdı. Uçurtmayı Vurmasınlar

Uçurtmayı Vurmasınlar'ın Barış’ı Ozan Bilen ve İnci’si Nur Sürer 35 yıl sonra buluştu

Nur Sürer, Ozan Bilen, Füsun Demirel, Rozet Hubeş, Güzin Özipek, Özlem Savaş ve Güzin Özyağcılar'ın yol aldığı Uçurtmayı Vurmasınlar filmi yıllar sonra MUBİ'de yayınlandı.

1989’da Türkiye’nin Oscar adayı olan ve 26. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazanan Uçurtmayı Vurmasınlar filminin Barış’ı Ozan Bilen ve İnci’si Nur Sürer yıllar sonra birlikte poz verdi.

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Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ve MUBI işbirliğiyle Atlas 1948 Sineması’nda özel gösterimde bir araya gelen Ozan Bilen ve Nur Sürer’in 35 yıl sonra beraber poz vermesine beğeni yağdı.

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Feride Çiçekoğlu’nun romanından uyarlanan film, bir kadınlar hapishanesinde, annesiyle birlikte yaşayan beş yaşındaki Barış ve siyasi tutuklu İnci’nin dostluğunu konu alıyordu. 1989 yapımı bu film, yakın zamanda MUBI tarafından restore edilerek platformda tekrar izleyicilere sunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Nur Sürer
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